Üstüne bastı canından oldu

Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesini çapalarken bir yılanın üstüne yanlışlıkla bastı. Yılan kadını ısırdı. Çığlık atan kadının yardımına komşuları koştu.

Yaşlı kadın Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Gülsahin Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu sene yılanların çokluğuna dikkat çeken bir yetkili "Kaldırımda, caddede, bağda, tarlada her yerde karşımıza yılanlar çıkıyor. Vatandaşlarımız bastıklara yerlere dikkat etsinler. İstenmeyen olaylar can kaybına neden olabiliyor" uyarısında bulundu.