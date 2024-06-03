Üstüne bastı canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üstüne bastı canından oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçesini çapalayan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bir yılan tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesini çapalarken bir yılanın üstüne yanlışlıkla bastı. Yılan kadını ısırdı. Çığlık atan kadının yardımına komşuları koştu.

Yaşlı kadın Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Gülsahin Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu sene yılanların çokluğuna dikkat çeken bir yetkili "Kaldırımda, caddede, bağda, tarlada her yerde karşımıza yılanlar çıkıyor. Vatandaşlarımız bastıklara yerlere dikkat etsinler. İstenmeyen olaylar can kaybına neden olabiliyor" uyarısında bulundu.

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