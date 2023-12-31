Üşüyen kediler onun dükkanına sığınıyor

Kaynak: İHA
Üşüyen kediler onun dükkanına sığınıyor
Eskişehir’de esnaflık yapan Hamza Abay, soğuk kış günlerinde üşüyen kedilere kapısını açtı.

Kışın kendini hissettirmesiyle birlikte, sokak hayvanları çok zor günler geçiriyor. Sokak hayvanları, sıcak ve güvenli bir yer bulmakta zorlanıyor ve bu da ölümlerine yol açıyor. Eskişehir’in Arifiye Mahallesi’nde yaşayan kediler, soğuk kış günlerinde esnaf Hamza Abay’in dükkanına sığınıyor. Hamza Abay, mahallede bulunan kedileri hem besliyor hem de sahiplendirmeye çalışıyor.

Kediler olmazsa sokakları farelerin basabileceğini vurgulayan Abay, sokak hayvanlarını besleme ve sahiplendirme konusunda yerel yönetimlerden ve yurttaşlardan yardım istedi.

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“HAYVANLARI ÖLÜME TERK ETMESİNLER”
Esnaf Hamza Abay, yıllardır mahallede bulunan kedilerle ilgileniyor, onları besliyor. Dükkanının ikinci katını, sokaktaki kedilerle ilgilenmek için kullanan Abay,

“Bende bir sürü kedi var. Sokaktaki yavruları alıyorum, büyütüyoruz. Şu anda dükkânımın içinde 5 tane var. Hepsine de bakmam mümkün değil. Onun için sahiplenmek isteyenlere yavruları veriyoruz. Para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Hayvanlar dışarıda durmuyorlar, hava soğuk olduğu zaman içeriye giriyorlar. Geçen ay 2 bin TL mama masrafı ettim. Buradan Eskişehirlilere bir çağrı yapmak isterim, eğer ki bu kediler burada olmazsa parkı fareler basar. Bu nedenle hayvanları ölüme terk etmesinler, sahiplensinler ve beslesinler. İlgilenen insanlara da mama desteği sağlasınlar. Bu işe yerel yönetimlerin de el atması gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Unutmayalım, bu doğada tüm canlıların yaşam hakkı var” yorumunda bulundu.

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