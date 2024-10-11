Utanmadan 20 litre sütü bile çaldılar

İzmir'in Urla ilçesinde, besici Hüseyin Dağ'ın süt toplayan kişi için hazırlayıp yol kenarına bıraktığı, içinde 20 litre süt olan güğümü çalındı. O anlar, yakındaki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.30 saatlerinde Kuşçular Mahallesi 8028'inci Sokak'ta meydana geldi. Besicilik yapan Hüseyin Dağ, sağdıkları sütü, toptan süt toplayan kişinin alması için güğümle evinin önüne bıraktı. Hafif ticari araç ile yoldan geçen kimliği belirsiz 2 kişi, yol kenarındaki, içinde 20 litre süt olan güğümü çalıp, aracın bagajına koyarak uzaklaştı. Hırsızlık anı, yakındaki binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hüseyin Dağ, jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Geldi...

Çaldı, aracın bagajına koyduktan sonra kaçtı.