Ütücüsü hacı oldu! Hayat onlara güzel... Diyanet yetkilisi ateş pükürdü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşinin hacca gittiği bilgisinin ardından Sözcü yeni bilgilere ulaştı. Erbaş çiftinin hac görevi için Ankara’dan Mekke’ye ütücü götürdüğü öne sürüldü. Ütücü personel hac döneminde Erbaş ve eşinin kıyafetlerini ütülerken, resmi belgeye de Sözcü ulaştı. Belgede Arafat’ta Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın çadırlarında çok sayıda hizmetli ve ütücü görevlendirildiği aktarıldı.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Bu yıl 84 bin 942 kişi hacca giderek hacı oldu. Türkiye’den 4 bin 91 kişilik Diyanet ekibi de destek amacıyla gitti. Bu ekip içerisinde “Aşçı, diyetisyen ve yemek servisi personeli” yer aldı. Sözcü’ye konuşan Diyanet yetkilisi, “Geçtiğimiz cuma 90 bin camide çok önemli hutbe okundu ve hepimiz dinledik. Ama hacda yaşananları görünce sözün bittiği yerde olduğunu anlıyoruz. Milletin emanetini koruması gerekenler suiistimal ediyor. Gözleri görmez, kulakları işitmez, dilleri konuşmaz oldu” ifadeleriyle tepki gösterdi.

HÜTBEYLE TERS DÜŞTÜLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş’ın kıyafetlerinin Türkiye’den götürülen personel tarafından ütülenmesi ise son hutbeyi akıllara getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Haziran 2025’te yayınladığı hutbede “Kamu malı; topyekûn bir milletin ortak menfaat alanıdır. Hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamaz. Kamu malı; sadece hayatta olanların değil, henüz doğmamış çocukların, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkıdır. Kamu imkânlarını amacı dışında kullanmak hem vebal hem de günahtır” ifadelerine yer vermişti.