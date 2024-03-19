Ütüdeki yanık izleri tarih oluyor. Duyan hemen yapmaya başlayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ütüdeki yanık izleri tarih oluyor. Duyan hemen yapmaya başlayacak
Can sıkıcı hale gelen ütüdeki yanık izlerini yok eden yöntem ortaya çıktı.

Ütü yapmak, ev işleri arasında pek çok kişi için sıkıcı bir görev olabilir ve ütünün altında zamanla oluşan yanıklar bu işi daha da can sıkıcı hale getirebilir.

Ancak, endişelenmeyin; yanık izlerini ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz basit ve etkili bir yöntem var.

Ütü yaparken küçük kazalar sonucu ütünün altında yanıklar oluşabilir ve bu durum, giysilerinizde lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Ancak, pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, sık kullandığınız bir ilaç olan parasetamol ile bu yanık izlerini kolayca temizleyebilirsiniz.

İşte bu pratik yöntemi...

1. Ütünüz kapalı ve dokunulabilir bir sıcaklıkta olduğundan emin olun.

2. Cımbız yardımıyla bir parasetamol tableti alın ve yanık izlerinin üzerine sürün.

3. Ütü, parasetamolü eritecek sıcaklıkta olduğu için, ütü soğuyana kadar bekleyin.

4. Ütü soğuduktan sonra, nemli bir bezle parasetamolü sürdüğünüz bölgeyi silin.

Bu işlemi tamamladıktan sonra, ütünüz yanık izlerinden arınmış ve neredeyse yeni gibi bir hal alacaktır.

Böylece, ütünüzü daha uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu yöntem, ütünüzü yeniden canlandırmak için harika ve ekonomik bir çözümdür.

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