Uyanınca bu oluyorsa dikkat

Beyin tümörü hastalarının yüzde 60'ı sabahları aynı belirtiyi yaşadığını belirtti. İşte detaylar...

Filiz Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Uyanınca bu oluyorsa dikkat

Sabahları görülen bazı sağlık problemleri yetersiz uyku, stres gibi nedenlerden kaynaklansa da tekrarlanan bu problemler ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Sabahları uykudan uyanmak oldukça zorlayıcı anlar yaşanmasına neden olabiliyor. Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü deniliyor. Dünyada her yaştan milyonlarca insanın ölümüne sebep olan beyin tümörlerinin en önemli belirtileri arasında sabah görülen sağlık problemleri yer alıyor. Başı saran sıvılar vücut yatarken arttığı için,bazı belirtiler uyanınca daha belirgin olabiliyor.

UZANIRKEN GÖRÜLEN BAŞ AĞRILARI

Hakemli dergi Cephalalgia şunları açıkladı:

"Baş ağrısı, genellikle beyin tümörleriyle ilişkilendirilen başlıca semptomlardan biridir. Beyin tümörü baş ağrısının geleneksel olarak, sabahları ve/veya uzanırken kötüleşme, Valsalva benzeri manevralarla ağırlaşma ve buna bulantı ve/veya kusmanın eşlik etmesi gibi bazı spesifik klinik özellikler gösterdiği düşünülüyordu."

AĞRININ ŞİDDETİ

Sabahları daha belirgin olmasının yanı sıra, Roswell Park Kapsamlı Kanser Merkezi, her hastanın ağrı deneyiminin benzersiz olduğunu belirtiyor. Sağlık kuruluşu, "Genellikle donuk, 'baskı tipi' baş ağrıları olarak tanımlanırlar, ancak bazı hastalarda keskin veya 'delici' ağrılar da görülür."

AĞRI HANGİ ANLARDA BELİRGİNLEŞİYOR

Beyin tümörü baş ağrıları - "sefaliji" olarak da anılır - beynin belirli bir bölümünde yer alabilir ve kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya eğildiğinde daha belirgin olabilir.
Doktor Lindsay Lipinsky, beyin tümöründe başka belirtiler de aramaya değer olabileceğini öne sürdü. Doktor şöyle açıkladı: "Roswell Park'ta beyin tümörü olan hastaların yüzde 50 ila 60'ının teşhis anında baş ağrısı yaşadığını tahmin ediyorum. En sık olarak, teşhise yol açan konuşma nöbeti gibi başka bir nörolojik problemle birlikte ortaya çıkarlar."

Bazı raporlar, belirtilerin fokal semptomlar ve fokal olmayan semptomlar arasında oldukça eşit bir şekilde yayılabileceğini belirtmektedir. Odak semptomları, vücudun belirli bir bölgesini etkileyen sinir, omurilik veya beyin fonksiyon bozukluklarına işaret etme eğilimindedir. Bu, zayıflık veya belirli gıdaları ve sıvıları yutma sorunları gibi komplikasyonları içerebilir. Odak dışı işaretler olarak sınıflandırılan belirtiler ise baş ağrısı, kişilik sorunları, görsel değişiklikler ve dengesizliği içerir.

BASINÇ BAŞIN NERESİNDE

Dr Lipinsky şunları söylüyor:

"Kafatası temelde içinde belirli miktarda doku bulunan bir küredir. Daha fazla doku (örneğin bir tümör veya kan pıhtısı) eklemek, kafatası arasındaki kürenin içindeki basıncı yükseltir ve buna uyum sağlamak için genişleyemez. Genellikle bir tümörün neden olduğu artan basınç başın arkasında hissedilir. Bununla birlikte, bu basınca kötü huylu olmayan bir tümörün neden olabileceği unutulmamalıdır.”

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