Uyanır uyanmaz bunları asla yapmayın

Uyanınca kesinlikle yapmamanız gerekenler şöyle:

ALARMINIZI ERTELEMEYİN

Alarmınızı ertelemek, uykunuzun kalitesini bozar ve gün boyu yorgun ve uykulu hissetmenize neden olur. Alarmınız çaldığında hemen kalkın ve güne başlayın.

TELEFONUNUZU KONTROL ETMEYİN

Telefonunuzda gelen mesajlara, e-postalara, sosyal medya bildirimlerine veya haberlere bakmak, sabah stresinizi arttırabilir ve odaklanmanızı zorlaştırabilir. Telefonunuzu en az yarım saat sonra kontrol edin ve önceliklerinize göre hareket edin.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Kahvaltı, güne enerjik ve sağlıklı başlamanız için çok önemlidir. Kahvaltıyı atlamak, kan şekerinizi düşürebilir ve metabolizmanızı yavaşlatabilir. Kahvaltıda protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren besinler tüketin ve bol su için.

KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN KAÇININ

Kafeinli içecekler, uyanıklık hissi verir, ancak aşırı tüketildiğinde sinirlilik, çarpıntı, uykusuzluk ve dehidrasyona neden olabilir. Kafeinli içecekleri azaltın veya bitki çayları gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirin.

EGZERSİZ YAPMAYIN

Sabah egzersiz yapmanın pek çok faydası vardır, ancak uyanır uyanmaz yapmanız tavsiye edilmez. Uyanınca vücudunuzun ısınması, kan dolaşımınızın artması ve kaslarınızın esnemesi için biraz zaman tanıyın. Uyanınca hemen egzersiz yapmak, kas ağrısı, yaralanma veya baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir.