Uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlara kötü haber. Milyonların yaptığı hata

Sabahları yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini ifade eden uzmanlar uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanların ciltlerini tahrip ettiğini açıkladı.

Uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlara kötü haber. Milyonların yaptığı hata

Posta’da yer alan habere göre; İngiliz dermatolog Dr. Lindsey, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Doktor, sabahları yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini dile getirdi.

İnsanları sabah ve akşam rutinlerinde yaptığı yanlışların cilt sağlığı üzerinde önemli ve zararlı etkileri olabileceği yönünde uyardı.

“CİLDİNİZİ MAHVEDİYORSUNUZ”

Dr. Lindsey videosunu, “Yüzünüzü yıkadıktan sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız, cildinizi mahvediyorsunuz demektir” notuyla paylaştı.

Dr. Lindsey, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla sabahları ilk olarak dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini sonrasında yüzünüzü yıkamanızı gerektiğini dile getirdi.

Lindsey, ilk yüzünüzü yıkayıp sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız cildinizi tahrip ettiğini belirtti.

“DİŞ MACUNUNU BIRAKIR”

Doktor ayrıca şunları dile getirdi:

“Diş macunundan ağzınıza akan bakteriler çenenizden akarak sivilceye neden olabilir ve tüm gece deride kalan hidrojen peroksit, alkol, karbonat ve florürlü diş macununu bırakır.”

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