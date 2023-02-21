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Ece Erken deprem çantası hazırladı. Uyarıları dikkate aldı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, dün Hatay'da yaşanan depremle bir kez daha sarsıldı. Ece Erken, tüm Türkiye'yi sarsan felaketlerin ardından olası İstanbul depremi için hazırlık yaptı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:50
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Uyarıları dikkate aldı! Ece Erken deprem çantası hazırladı

Ece Erken deprem çantası hazırladı. Uyarıları dikkate aldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıktı. Depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.

"ÇANTAMI HAZIRLADIM"

Erken, son olarak instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak; deprem çantası hazırladığını paylaştı. Çantanın fotoğrafını çeken ünlü isim, "Valla deprem çantamı hazırladım" notunu düştü.

"BİTMEYEN BİR KABUS"

Ardından bir paylaşım daha yapan 44 yaşındaki bir çocuk annesi Ece Erken, "Bitmeyen bir kabus bu deprem" ifadelerini kullandı.

 

 

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