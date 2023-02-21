Ece Erken deprem çantası hazırladı. Uyarıları dikkate aldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıktı. Depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.

"ÇANTAMI HAZIRLADIM"

Erken, son olarak instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak; deprem çantası hazırladığını paylaştı. Çantanın fotoğrafını çeken ünlü isim, "Valla deprem çantamı hazırladım" notunu düştü.

"BİTMEYEN BİR KABUS"

Ardından bir paylaşım daha yapan 44 yaşındaki bir çocuk annesi Ece Erken, "Bitmeyen bir kabus bu deprem" ifadelerini kullandı.