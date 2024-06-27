Uyarmak için indi, bıçaklanarak hastanelik oldu

Olay, Hacı Bayram Caddesi ile Hendek Caddesi'nin kesiştiği noktada saat 16.00 sularında gerçekleşti. Motosikletiyle cadde üzerinde ilerleyen M.Ü., iddiaya göre çeşitli araçlara çarparken, U.A. adlı vatandaş durumu fark ederek sürücüyü uyarmak için aracından indi.

Bu esnada M.Ü., kendisini uyaran U.A.'yı bıçakla bacağından yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.Ü., ayağı takılıp düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.