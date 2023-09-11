Uyku apnesinden kurtulmak mümkün. Göğüs Hastalıkları Uzmanı açıkladı

Uyku sırasında tekrarlayan solunum durmalarının veya solunumun belirgin bir şekilde azalmasının neden olduğu uyku bozukluğunun uyku apnesi olarak tanımlandığını aktaran Dr. Yüzüak, “Bu durum, uyku sırasında solunum yollarının geçici olarak tıkanması veya daralması sonucu meydana gelir.” diye konuştu.

Uyku apnesinin, kişinin uyku kalitesini olumsuz etkileyebildiğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Yüzüak, “Uyku apnesi ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve tedavi edilmezse kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir” şeklinde konuştu.

“UYKU APNESİNİN 3 TÜRÜ VARDIR”

3 tür uyku apnesi olduğunu aktaran Dr. Yüzüak, bunları şöyle açıkladı:

“Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA), Bu, en yaygın uyku apnesi türüdür. OSA, üst solunum yollarının uykuda tıkanması nedeniyle meydana gelir. Boğaz kaslarının gevşemesi veya aşırı kilo gibi faktörler bu tıkanıklığa yol açabilir. Merkezi Uyku Apnesi (CSA), CSA, beynin solunumu düzenleyen bölgelerinin uyku sırasında geçici olarak çalışmaması sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle başka sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişir. Karma Uyku Apnesi, Bu türde, hem obstrüktif hem de merkezi uyku apnesi belirtileri bir arada bulunabilir.”

UYKU APNESİ TEDAVİSİ

Uyku apnesi tedavisinin; hastalığın şiddet derecesine ve türüne bağlı olarak değişebildiğini ifade eden Dr. Murat Yüzüak, tedavi seçeneklerini şöyle anlattı:

“Yaşam tarzı değişiklikleri yaparak; sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, kilo vermek, alkolden ve sigaradan kaçınmak gibi önlemler, hafif uyku apnesi vakalarında yardımcı olabilir. CPAP Tedavisi: Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazları, üst solunum yollarını açık tutarak solunumu düzenler. Cerrahi Müdahale: Ciddi uyku apnesi vakalarında, cerrahi seçenekler veya üst hava yolunu genişletmeyi hedefleyen girişimsel prosedürler düşünülebilir. Dental Cihazlar: Özel olarak tasarlanmış dental cihazlar, alt ve üst çenelerin pozisyonunu düzelterek hava yolunu açabilir.”

“KALİTELİ UYKU VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak uyku apnesinin belirtilerini ise şöyle sıraladı, “Yüksek şiddette horlama, uykuda nefes kesilmeleri veya hızlı solunum, uykusuzluk, sabahları baş ağrısı, gündüz aşırı uyuklama ve halsizlik, dikkat eksikliği...” Bu belirtilerden birinin görülmesi durumunda, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmenin ve hastalığın seviyesinde uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmenin önemli olduğunu dile getiren Dr. Yüzüak, “Unutmayın ki uyku apnesi tedavi edilebilir bir hastalıktır ve tedavi; daha iyi bir uyku kalitesi ve genel sağlık için önemli bir adım atmanızı sağlayabilir” dedi.