Editör: Murat Öztürk

Uyku düzeni, insanların hayatlarını olumlu veya olumsuz etkiliyor. Uyku düzenini yoluna koymak için yapılması gerekenlerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

İnsanların hayatlarını olumlu veya olumsuz etkileyen uyku düzenini yoluna koymak için yapmanız gereken 10 madde belli oldu.

İŞTE UYKU DÜZENİNİZİ YOLUNA KOYMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 10 ŞEY…

- Gün içinde egzersiz yapın

- Akşamları çok fazla sıvı içmekten kaçının

- Şekerli yiyecekleri ve rafine karbonhidratları azaltın

-Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın

- Yatağın sadece uyumak için olduğunu unutmayın

- Yatmadan önce ılık bir duş alın

- Yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin ve kafein içeren içecekler tüketmeyin

- Yatağa rahat kıyafetlerle yatın

- Gün içerisinde kesinlikle şekerleme yapmayın

- Uyuma zamanı geldiğinde, odanın karanlık olduğundan emin olun

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLER

Gündüz şekerleme yapmayın, bu gece uykunuzu bozabilir.

Yatmadan en az 5 saat öncesinde “kafein” ve “nikotin” gibi uyarıcıları almayı kesin.

Uykuya yakın bir saatte egzersiz yapmayın.

Uyku saatine yakın ağır şeyler yemeyin. Şeker ve basit karbonhidratlardan uzak durun.

Çikolatada kafein olduğunu ve uykunuzu kaçırabileceğini unutmayın.

Alkolden ve sigaradan özellikle uyku öncesi uzak durun.

Yatmadan birkaç saat önce parlak ışıklardan uzaklaşın.

Bilgisayar, televizyon, telefon gibi elektronik aletlerden yayılan ışınlar uykunuzu bozar.

Yatmadan 2-3 saat önce parlak ışıklardan uzaklaşın.

Uyku saatinizden önce rahatlamalısınız. Gün içindeki problemleri yatmadan önce konuşmamaya özen gösterin.

Yatağınızı uyumaktan başka (yemek yemek, çalışmak ya da TV seyretmek gibi) şeyler için kullanmayın. Uyumak için kendinizi zorlamayın. Uyuyamazsanız yataktan kalkın ve başka bir odaya gidin.

Uyku rutini çok önemlidir; uyku ve uyanma saatleri hafta sonu dahil, aynı saatlerde olmalıdır.

Uyuduğunuz yer karanlık, sessiz ve serin olmalıdır.