Uyku getiren ateş düşüren meyveler ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu
Yaz meyvelerinin bilinmeyen faydaları dikkat çekti. Özellikle de bu meyvelerin ateş düşürmesi ve uykusuzluğu bitirmesiyle dikkat çekti.
İşte o meyveler…
ÜZÜM
Demir eksikliğini giderir, kan basıncını düşürür, bebeklerin büyümesine katkı sağlar, kalbin ritmini sağlar.
KAVUN
Uyku kalitesini artırır, cilt sağlığını korur, romatizmal ağrıları hafifletir, böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur.
KARPUZ
Böbrek fonksiyonlarını destekler, idrar akışını artırır, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı korur, vücuda enerji verir, kanserle savaşır, göz sağlığını iyileştirir.
VİŞNE
Susuzluğu önler, ateşli hastalıklarda faydalıdır, uyku sorunlarını çözer, kanser riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.
ÇİLEK
Kolesterol seviyesini düzenler, antioksidan özelliğiyle kansere karşı korur, ateşi indirir, cildi nemlendirir ve güzelleştirir, yaşlanma belirtilerini geciktirir.
ŞEFTALİ
Nefes kokusunu azaltır, bağırsak parazitlerini temizler, ateşi indirir, kalp sağlığı için yararlıdır.