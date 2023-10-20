Uyku getiren ateş düşüren meyveler ortaya çıktı

Ateş düşüren ve uykusuzluğu bitiren meyveler ortaya çıktı. İşte o meyveler…

KAYNAK: Haber Merkezi
Uyku getiren ateş düşüren meyveler ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Yaz meyvelerinin bilinmeyen faydaları dikkat çekti. Özellikle de bu meyvelerin ateş düşürmesi ve uykusuzluğu bitirmesiyle dikkat çekti.

İşte o meyveler…

ÜZÜM

Demir eksikliğini giderir, kan basıncını düşürür, bebeklerin büyümesine katkı sağlar, kalbin ritmini sağlar.

KAVUN

Uyku kalitesini artırır, cilt sağlığını korur, romatizmal ağrıları hafifletir, böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur.

KARPUZ

Böbrek fonksiyonlarını destekler, idrar akışını artırır, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı korur, vücuda enerji verir, kanserle savaşır, göz sağlığını iyileştirir.

VİŞNE

Susuzluğu önler, ateşli hastalıklarda faydalıdır, uyku sorunlarını çözer, kanser riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

ÇİLEK

Kolesterol seviyesini düzenler, antioksidan özelliğiyle kansere karşı korur, ateşi indirir, cildi nemlendirir ve güzelleştirir, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

ŞEFTALİ

Nefes kokusunu azaltır, bağırsak parazitlerini temizler, ateşi indirir, kalp sağlığı için yararlıdır.

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