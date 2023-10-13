Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde

Uyku, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olup kişinin özel hayatını, sosyal ilişkilerini ve psikolojik durumunu belirleyen kritik bir faktördür.

Uyku düzeni sağlamak, enerjik ve sağlıklı bir yaşamın kapısını açar. Aksi halde, sürekli yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik duygusuyla yaşam kalitesi azalır. Gün boyu stres ve yorgunluğa rağmen uyku sorunları çekiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler!

İŞTE SİZE, RAHAT RAHAT UYKU GETIRECEK BESİNLERİN SIRRI

Lavanta-papatya Çayı Lavanta ve papatya, uyku sorunlarında doğal bir çözüm olarak tavsiye edilen harika bitkilerdir.

Orta Çağ’dan beri rahatlama amacıyla kullanılmış ve zihni sakinleştirdiği bilimsel çalışmalarla da desteklenmiştir.

Lavanta, güzel bir kokunun yanında hafif bir sakinleştirici etkisi olup uykuya geçmenize yardımcı olur; hatta uyku kalitenizi yükseltici etkisi vardır. Araştırmalar, bu bitkinin ayrıca derin uykuya dalışı kolaylaştırdığını göstermiştir.

Yatmadan önce bir fincan papatya çayı içmek, sakinleştirici etkisiyle uykuya geçişinizi rahatlatır. Bal Ilık süte veya bitki çayına biraz bal katmak, uyanıklığı azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçiş sağlar.

Akşam yemeğinde fasulye yemek için işte bir sebep daha. B vitaminleri, uzun zamandır uykusuzluğun tedavisinde kullanılır ve stres ile kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Fasulye de iyi bir B vitamini kaynağıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler arasında bulunan ıspanak, pazı, lahana gibi sebzeler; melatonin üretimini artırarak biyolojik saatinizi düzene sokmaya yardımcı olabilirler. Ayrıca bu sebzeler, uyku için önemli olan magnezyum kaynağıdır.

Tam Tahıllar Bir dilim tam buğday ekmeği veya kızarmış ekmek yemek, sinir yollarının triptofanı beyne ulaştırmasını destekleyerek rahatlamanıza yardımcı olur.

Vişne Suyu Vişne melatonin açısından zengin olduğundan, düzenli olarak vişne suyu içmek veya vişne yemek uyku düzeninizi iyileştirebilir. Mevsiminde direk tüketerek veya meyve suyu haline getirerek, kışın da dondurucuya koyduğunuz ya da kurutulmuş vişnelerden komposto yapıp balla karıştırıp içebilirsiniz.

Yoğurt Küçük bir kase yoğurt, içeriğindeki triptofan ve melatonin üretimi için gerekli kalsiyum sayesinde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Alternatif olarak 1 su bardağı ayran da içebilirsiniz.

Muz Potasyum bakımından zengin olan muz, gece uykusu için mükemmel bir yiyecektir.

Sakinleştirici etkileriyle rahat bir uyku sağlar.