Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür

Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Hastalıkların oluşumunda uyku bozukluğu önemli rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, yetişkinlerin günde 6-8 saat arasında uyuması gerektiğini gösteriyor. Daha az uyku, stres yarattığı gibi ciddi hastalıkların da habercisi olabilir” diye konuştu.



İYİ UYKU İYİ KONSANTRASYON DEMEKTİR

“İyi bir uyku, dinlenmiş bir vücut demektir” diyen Sibel Mumcu, “Düzenli uykuyla dinlenen insan kendini daha dinç hissettiği gibi sersemlik, yorgunluk ve dalgınlık gibi sorunlarla karşılaşmaz. İyi uyuyanlar iyi konsantre olurken daha da kolay öğrenirler” şeklinde konuştu.

Sibel Mumcu, uyku sorunları yaşayanlara ise şu tavsiyelerde bulundu:

Obezitenin uyku sorunlarını tetiklediği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Obeziteyi yaratan alışkanlıklardan vazgeçildiğinde uyku bozukluklarının giderildiği de gözleniyor. İdeal kilosunu yakalayan kişi, uyku sorunlarını da en aza indirir. İyi bir uyku için uyku saatinden önceki dört saat içinde ağır yemekler, aşırı baharatlı, gaz yapan ve şekerli gıdalar tüketilmemeli.

Kafein alımı azaltılmalı. Alkol tüketilmemeli ve sigara içilmemeli. Akşam öğününden sonra bir şeyler tüketmek isteyenler bal ile tatlandırılmış rahatlatıcı bitki çayları içebilir.

Düzenli yapılan spor, uyku kalitesini artırır. Aynı saatlerde uyumaya ve uyanmaya özen gösterilmeli. Ayrıca uygun ergonomik bir yatak, odanın ısısı, ses ve ışık da iyi bir uykuyu etkileyen unsurların başında gelir.