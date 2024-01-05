Uyku sorunu olanlara dikkat. Tehlikeli hastalıklar ortaya çıktı

Uyku eksikliği, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebileceği biliniyor. Uyku eksikliğinin nedenlerini ve çözümlerini öğrenmek için okumaya devam etmeniz önerildi.

İşte uyku eksikliğine bağlı bazı ciddi hastalıklar ve iyi bir uyku için öneriler…

Uyku eksikliği, sürekli hale gelirse, farklı hastalıklara neden olabileceği bildirildi.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Depresyon

Depresyon, ruh halindeki sürekli düşüklük ve ilgi kaybıyla karakterize bir ruhsal bozukluktur.

Depresyonu olan kişilerin çoğu uyku problemi yaşarlar. Uyku ve depresyon arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Uyku eksikliği depresyona katkıda bulunurken, depresyon da uykuyu bozar. Bu yüzden depresyon tedavisinde uyku da önemlidir.

Parkinson hastalığı

Parkinson hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin yavaş yavaş kaybıyla ilgili bir hastalıktır. Bu hastalıkta uyku sorunları sık görülür. Parkinson hastaları uykuya dalabilir, ancak gece boyunca sık sık uyanırlar. Uykuları, kabuslar, bacaklarda kıpırdanma ve gece idrara çıkma gibi nedenlerle de rahatsız olabilir.

Artrit

Artrit, eklemlerde iltihaplanma ve ağrıya neden olan bir hastalıktır. Artritli kişilerin yarısından fazlası uyku problemi çeker. Artritli kişilerin uykusunu bozan sadece ağrı değil, aynı zamanda iltihaplanma ve kaygıdır. Artrit, vücutta bir stres yanıtı oluşturarak uykuyu engeller.

Tiroid problemleri

Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını düzenleyen hormonlar üretir. Tiroid bezinin aşırı çalışması, hipertiroidizm olarak adlandırılır. Hipertiroidizmde, vücudun metabolik faaliyetleri hızlanır. Hipertiroidizmli kişiler gergin ve huzursuz olabilirler ve uyumakta güçlük çekebilirler. Hipertiroidizm uzun sürerse, vücut yıpranır ve uyku eksikliği nedeniyle bitkin düşer.

Kalp hastalığı

Kalp hastalığı, kalbin kan pompalama yeteneğinin azalmasıdır. Kalp hastalığı olan kişilerin yarısı uyku problemi yaşar. Uyku eksikliği, kalp hastalığının hem nedeni hem de sonucu olabilir. Uyku eksikliği, kan basıncını ve kalp atış hızını artırarak kalbe zarar verebilir. Kalp hastalığı olan kişilerde, vücut sıvıları bacaklarda birikir ve gece yatınca kalp ve akciğerlere geri döner. Bu da nefes almada zorluk ve sıkıntı yaratır. Yüksek yastıkta yatmak, bu durumu hafifletebilir.

Hormonal dalgalanmalar

Kadınlarda menopoz, yumurtalıkların hormon üretimini durdurmasıdır. Menopoz ortalama 50 yaşında başlar, ancak hormonal değişimler daha önce de görülebilir. Hormonal dalgalanmalar, uykuyu etkileyebilir. Uykuyu başlatan hormon olan progesteron seviyesi menopozda düşer ve uykuya dalma zorlaşır. Ayrıca vücut ısısının aniden yükselmesi olan sıcak basması da uykuyu bölüp durdurabilir.

Alerjiler

Alerjiler, vücudun bazı maddelere karşı aşırı tepki vermesidir. Alerjik reaksiyonlar, burun tıkanıklığı, hapşırma, kaşıntı ve göz sulanması gibi belirtilere neden olur. Alerjiler, gündüzleri rahatsız edici olabilir, ancak geceleri de uykuyu bozabilir. Alerjenlerden uzak durmak, alerji ilaçları kullanmak veya alerji aşısı yaptırmak, alerjileri ve uyku problemlerini azaltabilir.

Reflü

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, yemek borusunda yanma, göğüste ağrı, öksürük ve boğazda acı bir tat gibi belirtilere neden olur. Reflü, özellikle yatarken uykuyu bozabilir. Reflüyü önlemek için, yatmadan önce yemek yememek, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, fazla kilolardan kurtulmak ve başı yüksekte tutmak yararlı olabilir.

Uyku apnesi

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durması veya azalmasıdır. Uyku apnesi olan kişiler, genellikle horlar, boğulur ve nefes almakta zorlanırlar. Uyku apnesi, uykunun kalitesini düşürür ve gündüz yorgunluğuna neden olur. Uyku apnesi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme ve diyabet riskini artırır. Uyku apnesi tedavisinde, solunum yolunu açık tutan bir cihaz kullanmak, kilo vermek, alkol ve sigaradan uzak durmak ve sırt üstü yatmamak etkili olabilir.

Huzursuz bacak sendromu

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda karıncalanma, yanma, batma veya ağırlık hissi gibi rahatsız edici duyumlara neden olan bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu olan kişiler, bu duyumlardan kurtulmak için bacaklarını hareket ettirmek isterler. Bu da uykuya dalma veya uykuda kalmayı zorlaştırır. Huzursuz bacak sendromu, demir eksikliği, böbrek hastalığı, diyabet, hamilelik veya genetik faktörlerle ilişkili olabilir. Huzursuz bacak sendromu tedavisinde, ilaçlar, masaj, egzersiz, sıcak veya soğuk uygulama, demir takviyesi veya kafein alımının azaltılması kullanılabilir.

Umarım bu metin size yardımcı olmuştur. Uyku eksikliği ile mücadele etmek için, uyku düzeninizi korumak, uyku ortamınızı rahat ve sessiz tutmak, uyumadan önce rahatlatıcı aktiviteler yapmak, kafein, alkol ve nikotinden uzak durmak önemlidir. İyi bir uyku, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için şarttır.