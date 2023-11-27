Uykusuz gecelere son verecek besin listesi ortaya çıktı

Uyku sorunu çekenler, uykuyu kolaylaştıracak gıda ve içecekleri araştırıyorlar. Uykuyu getiren besinler hangileri? İşte detaylar…

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Uykusuz gecelere son verecek besin listesi ortaya çıktı

Maalesef çoğumuzun en az bir defa karşılaştığı bu problem, stresten tutun da huzursuz bacak sendromuna kadar birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Bugün uykusuzluğa iyi gelen, en yorucu günün ardından bile uykuya dalmanızı sağlayacak besinleri öğreniyoruz. Hangi bitki, yiyecek, içecek ve çaylar uykuya dalmayı kolaylaştırıyor, bunları öğrenelim, eğer uykusuzlukla savaşıyorsanız bunlardan faydalanabilir ve kısa zamanda uykunuzu getirebilirsiniz.

UYKU

Fakat kronik uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, bu geçici bir durum değilse bu uyku gıdalarına bel bağlamak yerine doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Hemen doktorunuzun size uygun gördüğü tedavi yöntemlerine başlayınız. Uykusuzluk yani insomnia kronikleştiği takdirde çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Ciddiye alın diyelim.

UYKUYU GETİREN BİTKİLER VE ÇAYLAR HANGİLERİ?

-Papatya ve papatya çayı

Papatya en popüler doğal uyku ilacıdır. Sakinleştirici etkisiyle sinir sistemine faydalı olan, stresi ve stres kaynaklı uykusuzluğu önleyen papatyanın bu faydasından yararlanmak için papatya çayı yapabilirsiniz. Bunun için bir aktardan kuru papatya alıp 1 bardak kaynar suya 1 çay kaşığı koyup evde demleyebilir veya hazır çay torbalarını kullanabilirsiniz.

-Ihlamur ve ıhlamur çayı

Kış mevsiminde elimizin altında bulunan ıhlamur çayı, soğuk algınlığına ve boğaz ağrısına iyi geldiği gibi sakinleştirici etkisi de bulunur, sinirleri rahatlatır ve uykusuzluk problemine çare olabilir. Bunun için limon katarak keyifle içmek yeterlidir. Tabii dilerseniz biraz bal da ilave edebilirsiniz.

-Lavanta ve lavanta çayı

Sinirleri rahatlatarak uyku bozukluklarını gidermeye yardımcı olan bir başka bitki de lavantadır!
Lavantanın bu faydasından yararlanmak için lavanta çayı yapabilir, örneğin papatya çayı gibi içebilir, isterseniz lavanta yağından da faydalanabilirsiniz. Bunun için bir sprey şişesine su doldurup içine yaklaşık 10 damla lavanta yağı damlatıp bu spreyi yattığınız odaya sıkmanız yeterlidir.

UYKU GETİREN BESİNLER VE NASIL KULLANILMALI?

Uykuya dalmakta zorlananlar için doğal çözümler arasında bazı besinler ve içecekler bulunuyor. Bu besinler ve içecekler, vücudu rahatlatan, sinirleri gevşeten, stresi azaltan ve uyku hormonu salgılayan maddeler içeriyor.

İşte uyku getiren besinler ve nasıl kullanılmalı:

Melisa ve melisa çayı: Limon kokulu bir bitki olan melisa, yapraklarıyla kolayca tanınabilir. Melisa çayı, sakinleştirici ve uykuya yardımcı bir içecektir. Demlenmiş melisa çayını yatmadan yaklaşık yarım saat önce içerseniz, daha kolay uykuya dalabilir ve uyku kalitenizi artırabilirsiniz.
Rezene ve rezene çayı: Rezene, mideyi rahatlatan ve hazımsızlığı önleyen bir bitkidir. Rezene çayı da vücudu sakinleştiren ve uyku getiren bir içecektir. Mide ağrısı veya hazımsızlık nedeniyle uyuyamayanlar için rezene çayı idealdir. Rezene çayı yapmak için, bir bardak ılık suya bir çay kaşığı rezene tohumu ekleyip kaynatın ve süzün.

Anason ve anason çayı: Anason, öfke, stres, gerginlik, üzüntü gibi duyguları yatıştıran ve mutluluk veren bir baharattır. Anason çayı da uyku için faydalı bir içecektir. Anason çayı yapmak için, bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı anason tohumu ekleyip kaynatın ve süzün.

Muz: Muz, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin bir meyvedir. Bu mineraller, vücudu rahatlatır ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Muz yemek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır. Muzun etkisini artırmak için, ılık süt veya bal ile birlikte tüketebilirsiniz.

Süt: Süt, çocukluktan beri uyku getiren bir içecek olarak bilinir. Süt, içerdiği kalsiyum ve triptofan gibi maddeler sayesinde uyku hormonu salgılar ve vücudu sakinleştirir. Süt içmek için yatmadan yaklaşık bir saat önce ideal bir zamandır. Sütü ılık olarak içebilir veya muz veya bal ile karıştırabilirsiniz.

Yoğurt ve ayran: Yoğurt ve ayran gibi süt ürünleri de uyku getiren besinler arasındadır. Yoğurt ve ayran, içerdiği laktik asit ile sinirleri gevşetir ve vücudu rahatlatır. Yoğurt ve ayran tüketmek için yatmadan yaklaşık bir saat önce ideal bir zamandır. Yoğurt ve ayranı tek başına veya salata gibi hafif yemeklerle birlikte tüketebilirsiniz.

Yulaf: Yulaf, vücutta mutluluk hormonu salgılayan ve sinirleri yatıştıran bir besindir. Yulaf aynı zamanda uykusuzluğa da iyi gelir. Yulaf tüketmek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır.

Yulaf ezmesi ve süt ile lezzetli bir yulaf lapası yapabilir, dilerseniz muz gibi bir uyku getirici meyve de ekleyebilirsiniz. Ancak yulafı çok fazla yememeye dikkat edin, çünkü mideyi rahatsız edebilir.

Kiraz: Kiraz, A, B, C ve K vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içeren bir meyvedir. Kiraz, bu maddelerin etkisiyle stresi ve tahrişi giderir ve mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Kiraz yemek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır. Kirazın etkisini artırmak için, vişne suyu gibi bir uyku getirici içecek ile birlikte tüketebilirsiniz.

Vişne ve vişne suyu: Vişne, kiraz gibi uyku getiren bir meyvedir. Vişne, içerdiği melatonin hormonu ile uyku kalitesini ve süresini artırır. Vişne tüketmek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır.

Vişne suyu da uyku getiren bir içecektir. Gün içinde sabah ve akşam olmak üzere iki küçük bardak vişne suyu içmek, uyku kalitenizi artırabilir.

Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği, triptofan, magnezyum ve glutamat gibi uyku yardımcıları olan maddeler içerir. Kabak çekirdeği yemek, uykuya dalmayı çok daha kolaylaştırır. Kabak çekirdeği yemek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır. Kabak çekirdeğini tuzsuz, yağsız ve çiğ olarak tüketmeye özen gösterin.

Ceviz: Ceviz, melatonin hormonunun salgılanmasını destekleyen bir besindir. Ceviz, bu nedenle uyku kalitesini ve süresini artırabilir. Ceviz yemek için yatmadan 2-3 saat önce ideal bir zamandır.

Ceviz, tuzsuz, yağsız ve çiğ olarak tüketilmelidir. Cevizin etkisini artırmak için, bal gibi bir uyku getirici yiyecek ile birlikte tüketebilirsiniz.

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