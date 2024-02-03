Uykusuzluğu giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. İşte o ot

Altınbaşak otu, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin tercih ettiği bir bitki olmasıyla biliniyor. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisine katkıda bulunduğu bildirildi.

Altınbaşak otu, uykusuzluğu, yüksek tansiyonu ve kalp rahatsızlıklarını iyileştiren özellikleriyle bilinir.

Bu ot, idrar yolları ve böbreklerle ilgili sorunlara karşı da etkili olduğunun altı çizildi.

FAYDALARI NELERDİR?

Sinirsel çarpıntı ve stresi azaltır. Tansiyonu düzenler. Kalp ritmini sağlar.

Uyku kalitesini artırır. Kalbi güçlendirir. Damar sertliği ve bronşite iyi gelir.

NASIL TÜKETİLİR?

Altınbaşak otu, kurutulup çay olarak demlenebilir. Bu çay, böbrek üstü bezlerini aktive ederek böbrek yetmezliğinin önüne geçer. Böbrek yetmezliği, vücudun işlevlerini bozar.

Ellerde ve ayaklarda şişliklere, mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Altınbaşak otu, çay dışında, çorbalara da yarım kaşık ilave edilerek de tüketilebilir.