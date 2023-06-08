Uykusuzluk 10 yıl içinde felçle sonuçlanabilir. Bilim insanları açıkladı

Uykusuzluk sorunu yaşayanları bekleyen tehlike gözler önüne serildi.

Uykusuzluk 10 yıl içinde felçle sonuçlanabilir. Bilim insanları açıkladı

AA’nın haberine göre; Bilim insanları, uykusuzluk belirtileri ile felç riski arasında bağlantı kurdu. Veriler, olası tehlikeye vurguladı.

Araştırmacılar, yaş ortalamasının 61 olduğu ve yüzde 57'sini kadınların oluşturduğu grup üzerinde çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Neurology isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 2002'den 2020'ye kadar daha önce felç geçirmemiş kişiler gözlemlendiği vurgulandı.

UYKUSUZLUK BELİRTİLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın (HRS) verilerini kullanarak araştırma yapan Dr. Wendemi Sawadogo ve ekibi, uykusuzluk semptomları ile felç riskini ilişkilendirdi.

FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Virginia Commonwealth Üniversitesi'nden Sawadogo'nun bulguları, "az şiddetli" ve "şiddetli" uykusuzluk şikayeti bulunan kişilerde, uykusuzluk sorunu görülmeyen kişilere kıyasla yaklaşık 10 yıl sonra felç riskinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Sawadogo, şiddetli uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya olan kişilerde ayrıca diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve depresyon görülmesinin felç riskini daha da artırdığına dikkati çekti.

UYKU KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLACAK TERAPİLER VAR

Öte yandan, uykusuzluk sorunu yaşamayan 50 yaş üstü kişilere göre, bu sorunu yaşayan 50 yaş altı kişilerde ise felç riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.

Sawadogo, uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak pek çok terapi olduğunu hatırlatarak, ilerleyen dönemlerde felç riskini azaltmak için erken teşhisin ve tedavinin önemini vurguladı.

Uykusuzluk çekenlerin bunu bir hastalık olarak görmediğinin altını çizen Sawadogo, uykusuzluk hastalığı hakkında farkındalık yaratmanın önemli olduğuna işaret etti.

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