Uyurken ağrılarınız olmaması için ne yapmalı

Boyun veya sırt ağrısıyla uyanmanız ne sıklıkla oluyor? Ağrı uykunuzu geceleri kesiyor mu? Sırt ve boyun ağrısının nedenini merak ediyor musunuz? Boyun ve sırt ağrıları, insanların sık karşılaştığı ağrı türlerinden biridir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de uyku pozisyonunuzdur.

Çoğumuz uyku pozisyonumuzu pek önemsemeyiz; sadece yatağa gireriz ve rahat bir pozisyon ararız. Ancak, yan, sırt veya karın üstü uyumak, sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Bunun yanında, uyku pozisyonunuz horlama, asit reflüsü, mide ekşimesi, uyku apnesi ve hatta kırışıklıklar gibi sorunlara da yol açabilir. Boynunuza, omzunuza, kalçalarınıza ve belinizin alt bölümüne fazladan yük bindiren bazı uyku pozisyonları vardır ve bunlar sırt ve boyun ağrısına sebep olabilir. İşte, sırt ve boyun ağrınızı şiddetlendirebilecek uyku pozisyonları;

MİDE ÜSTÜNDE YATMAK

Karnınızın üzerine yatmak alışkanlığınız varsa, bunu hemen değiştirin. Bu pozisyon sırt ve boyun için zararlı olabilir. Sırt ağrısını şiddetlendirebilir ve boynu eğebilir. Eğer karın üstü uyumak istiyorsanız, sırt ağrısını hafifletmek için alt karın veya pelvis bölgesine bir yastık koyabilirsiniz.

CENİN POZİSYONUNDA YATMAK

Bu, yan yatanların tercih ettiği bir uyku pozisyonudur ama, sırt ve boyun ağrısı olanlar bu pozisyondan uzak durmalıdır. Yan yatıp dizlerinizi göğsünüze çektiğinizde cenin pozisyonunda uyuyorsunuz. Cenin pozisyonunda uyumak, uyurken sırtınızı ve boynunuzu bükük bir pozisyona sokabilir. Ayrıca uyku esnasında kasların gerginleşmesine neden olabilir. Eğer bu pozisyonda uyumaya devam ediyorsanız, başınızı bu pozisyonda tutmak için elinizi yastığın altına koyabilirsiniz.

KOLUNUZ BAŞINIZIN ALTINDA UYUMAK

Yatakta uzanmanın rahat bir yolu olabilir, ama kolunuzu başınızın altına almak dinlenmenin iyi bir yolu değildir. Bu, kolu sıkıştıran sinirlere basınç yaparak ölü kol sendromu olarak da bilinen uyuşma ve karıncalanmaya yol açabilir. Ayrıca, alt kolunuz yastığınızın altında veya üstteki bacağınızı gererek uyumak, omuz ve boyun ağrısına neden olabilir.

SIRT VE BOYUN İÇİN UYGUN YATIŞ POZİSYONLARI

SIRTÜSTÜ YATIN

Sırt ve boyun ağrısı yaşadığınızda ve bunlarla başa çıkmak istediğinizde, sırtüstü yatmalısınız. Bu, omurganın yükünü eşit bir şekilde dağıtacaktır ve bu nedenle sırt düz kaldığı için omurga sağlığınız için en iyi pozisyon olarak kabul edilir. Bu, diske binen baskıyı azaltacak, böylece boyun ve sırt ağrısını önleyecektir. Ayrıca bu pozisyon asit reflüsünü düşürecek ve yüzdeki kırışıklıkları minimize edecektir. Ayrıca, omurganın doğal eğrisini korumak için dizlerin altına yastık koyabilirsiniz.

DİK UYUYUN

uyumak doğal olarak sağlıklı ya da sağlıksız değildir. Rahatça dinlenebildiğiniz ve yeterli uyuyabildiğiniz sürece dik pozisyon iyi bir seçenek olabilir. Dik veya yatar pozisyonda uyumak, kişinin sırt ve boyun ağrısını azaltmasına yardımcı olacaktır. Birçok insan, dik pozisyonda veya yatar pozisyonda uyuyarak hem boyun hem de sırt ağrısı için rahatlama sağlar. Ayrıca, bu pozisyon sırt ağrısı için hamile kadınlar arasında popülerdir.

YAN YATIN

Bacaklarınız hafifçe kıvrılmış, kollarınız uzatılmış ve kafanız hafifçe merkezden uzakta olacak şekilde yan yatarak uyuyabilirsiniz. Bu uyku pozisyonu sırt ağrısıyla mücadele etmekte yararlı olabilir. Boynun doğal eğrisini korumanız gerektiğinden başınızı desteklemek için kalın bir yastık kullanın. Sadece bu değil, bu uyku pozisyonu horlamayı da engelleyebilir. Sırt ve boyun ağrılarını önlemek için birkaç saatte bir tarafınızı değiştirmeyi deneyin.