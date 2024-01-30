Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte şifa saçan ot

Kaynak: Haber Merkezi
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte şifa saçan ot
Kronik öksürüğü olanlara müjde dedirtecek reyhan otu dikkat çekti.

Öksürük, insanların en büyük sorunlarından biridir. Doğal yollarla tedavi etmek için reyhan otu gibi bitkiler kullanılır.

Reyhan otu, öksürüğü azaltan ve nefes almayı kolaylaştıran bir bitkidir.

Reyhan otu, ballıbabagiller ailesinden gelir ve yaprakları hoş kokuludur.

Reyhan otunun farklı türleri vardır

Reyhan otunu taze veya kurutulmuş olarak yemeklere ve içeceklere katabilirsin.

Reyhan otu, salatalara, makarnalara, pilavlara ve çorbalara lezzet katar.

Reyhan otuyla hazırlanan çaylar, hem sağlıklı hem de mis kokuludur.

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KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kronik öksürük, en az sekiz hafta boyunca devam eden öksürük demektir.

Kronik öksürüğün altında yatan pek çok sebep olabilir. Fakat bu sebeplerin çoğu tedavi edilebilir ve öksürük ortadan kalkabilir.

Kronik öksürük, insanın hem bedenini hem de ruhunu yorabilir.

Kronik öksürüğe bağlı olarak uykusuzluk, idrar kaçırma gibi sorunlar yaşanabilir.

Kronik öksürük çok şiddetliyse kusma, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler de görülebilir.

Kronik öksürük, sigara içenlerde içmeyenlere göre daha yaygındır.

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