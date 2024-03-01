Uyuşturucu baskını yapılan evde tarihi eserler ele geçirildi

Kaynak: İHA
Uyuşturucu baskını yapılan evde tarihi eserler ele geçirildi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirliği yaptığı iddia edilen şahısların evlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında uyuşturucu maddelerin yanı sıra 313 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde E.T., M.A.O. ve N.T., adlı şahısların Şuhut ilçesinde yer alan ev adreslerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurup bunların satışını yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine faaliyete geçen ekipler şahısların adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 141 adet sikke, 172 adet tarihi obje, 2 adet metal arama dedektörü, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

aw152750-01.jpg

Son Haberler
AKP'li Belediyenin şirketinde Suriyeli kaçak işçiler. Büyük skandalı Suriyeliler itiraf etti. Sınırdan para verip araçla geçmişler Gündem
AKP'li Belediyenin şirketinde Suriyeli kaçak işçiler. Büyük skandalı Suriyeliler itiraf etti. Sınırdan para verip araçla geçmişler
Türk TIR şoförlerine Bulgar eziyeti Gündem
Türk TIR şoförlerine Bulgar eziyeti
Ayak burkulmasında ne yapmamalı Sağlık
Ayak burkulmasında ne yapmamalı
Ay çekirdeği sağlığa faydalı bir protein Şifalı Bitkiler
Ay çekirdeği sağlığa faydalı bir protein
Çocuklarda oyun ve sosyal medya bağımlılığı alarm veriyor. Uzmanından ailelere kritik uyarılar Sağlık
Çocuklarda oyun ve sosyal medya bağımlılığı alarm veriyor. Uzmanından ailelere kritik uyarılar
Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolculara ateş püskürdü. 'Pasaportlarını iptal ederim' diyerek açıkladı Spor
Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolculara ateş püskürdü. 'Pasaportlarını iptal ederim' diyerek açıkladı
Avokado yaprağı sağlık için neler yapar Sağlık
Avokado yaprağı sağlık için neler yapar