Uyuşturucu baskını yapılan evde tarihi eserler ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde E.T., M.A.O. ve N.T., adlı şahısların Şuhut ilçesinde yer alan ev adreslerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurup bunların satışını yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine faaliyete geçen ekipler şahısların adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 141 adet sikke, 172 adet tarihi obje, 2 adet metal arama dedektörü, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.