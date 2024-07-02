Uyuşturucu çetesine operasyon

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldıktan sonra harekete geçti.

Operasyonda, iddialara göre liderliğini 19 yaşındaki R.E.’nin yaptığı bir suç örgütüne yönelik 5 farklı adrese baskın düzenlendi.

Baskında A.K. (E-18), H.G. (E-21), Y.Ö. (E-19) ve H.A. (E-18) adlı şüpheliler gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen 19 yaşındaki R.A.’nın ise önceki bir operasyonda tutuklandığı belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 207 adet sentetik hap, 0,1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.