Uyuşturucu çok kolay biter / Öztürk KARAHAN

Şimdi ''ağır ceza verilse cezaevleri dolacak, zaten yer yok, herkesi cezaevine mi tıkalım'' dediğinizi duyar gibiyim.

İş öyle değil. Cezaevine birkaç kişiyi (mesela her şehirden 10 kişiyi, toplamda 1000 kadar kişiyi) sembolik olarak atarsak kâfi gelecektir. Bağımlı arkadaşların binlercesine “uyuşturucu kullanımına ağır ceza verilse ne yaparsın?” diye sorduğumda hepsinden aldığım tek cevap; ''hemen bırakırım, sigarayı bile bırakırım'' olmuştur.

- Bu kullanıcılar ağır cezayı duyunca uyuşturucuyu hemen bırakacaklar ve müşterisiz kalan satıcılar yeni çocukları alıştırmaya yönelecekler.

- Şimdi ağır cezalık bir olaya insanlar hâliyle bulaşmak istemeyecekler ve bütün çocuklar uyuşturucudan uzak duracaklar. Böylelikle satıcılara yeni müşteri kapısı da kapanmış olacak.

- Satıcılar da ''kullanıcıyım'' diyerek yargıdan az cezalarla kurtulamayacakları için bu işi ister istemez bırakacaklar, devam edenler de yakalandıklarında zaten ağır cezalarla içeri gömülecekler.

Şimdi içinizden birkaç arkadaş ''ama İran'da idam cezası var, buna rağmen 8 milyon bağımlı var, ona ne diyeceksin?'' gibi bir soru soracaklar.

Evet İran'da idam cezası var doğru. Ama bakın en son ne zaman uyuşturucudan idam yapılmış. Veya tarihinde kaç kişiyi uyuşturucudan idam etmişler.

Çok az diyorum ben…

Bu uyuşturucu konusu çok detaylı ve geniş bir şekilde ele alınması gereken ve kitaplar dolusu açıklama çıkacak bir konudur. Ben buradan zaman zaman önemli gördüğüm konuları küçük özetler şeklinde yazıyorum.

Sevgi ve saygıyla