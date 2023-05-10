Uyuşturucu davasının ücretinde anlaşamadığı avukatı silahla yaraladı

Konya'da uyuşturucu davasındaki dosya ücreti üzerinden tartıştığı avukatı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu davasının ücretinde anlaşamadığı avukatı silahla yaraladı

Sedat S. (20), uyuşturucu davası nedeniyle kentte avukatlık yapan Hasan Çömlek ile görüşmek istedi. Meram ilçesi Hacı Haydar Efendi Sokak'ta buluşan avukat ile Sedat S. arasında dosya ücretinden anlaşmazlık çıktı.

AVUKATI YARALAYIP KAÇTI

Dosya ücreti anlaşmazlığı tartışmaya döndü. Sedat S. tartışma büyüyünce silahını çekti. Sedat S. tabancayla Çömlek'i yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Sedat S, kısa süre sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

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