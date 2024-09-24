Uyuşturucu denetimlerinde 152 şahsa işlem yapıldı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu denetimlerinde 152 şahsa işlem yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan denetimlerde son 1 ayda 152 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde yapılan uyuşturucu denetimleri çerçevesinde 1 kilo 316 gram sentetik kannabinoid, 63.53 gram metamfetamin, 198 adet sentetik ecza hapı, 341 gram esrar, 3 adet ecstasy, 2 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 152 şahıs hakkında işlem yapıldı. Emniyette işlemleri yapılan 152 kişiden 5'i ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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