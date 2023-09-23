Uyuşturucu ile mücadele toplantısına devlet kurumları katılmadı

Yeniçağ / Uşak / Murat Sarıgöz – Hüseyin Demir

Uşak’ın Banaz İlçesinde "Banaz’da Uyuşturucu Kullanımı ve İlçe Sorunları" İsmiyle siyaset üstü ve çözüm üretmeye odaklı bir konferans düzenlendi. Toplantıya milletvekili, meclis üyesi, dernek başkanları, çok sayıda Muhtar ve vatandaşın katıldığı bu hassasiyete karşılık valilikten, kaymakamlıktan, Emniyet Müdürlüğü’nden, savcılıktan hiçbir yetkili toplantıya katılmadı.

Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba "Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Uyuşturtucu büyük bir sorun. Yalnız bugün burada yetkili hiç bir kurumun olmaması manidar ve düşündürücü. Bende bir milletvekili olarak bunlardan hesabını soracağım, niye burada olmadıkları Banaz ilçemizde "Banaz'da Uyuşturucu Kullanımı ve İlçe Sorunları" ismiyle siyaset üstü ve çözüm üretmeye odaklı bir konferans düzenleniyor.

Banazlı hemşerilerimiz, gençlerin en büyük sorunlarından birini dert etmiş, konunun resmi tüm paydaşlarını da konuyu tartışmak ve çözüm üretmek için konferansa davet etmiş.

Peki, bu hassasiyete karşılık sonuç nedir? Valilikten, kaymakamlıktan, emniyetten ya da savcılıktan bir tane katılımcı ne yazık ki toplantıya katılmamış.

Devlet kurumlarımız bizler için varlar ve asla parti temsilcisi gibi hareket edemezler! Konunun en önemli paydaşlarının bir temsilciyle bu toplantıda olmaması düşündürücü ve üzücüdür. Ben Banaz'da bir ilki gerçekleştiren Banaz Kırkaltılılar Derneği'ne, Dernek Başkanı Halil Sarıgöz'e ve ekibine böyle hassas bir konuda çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum.” dedi

Bir vatandaşın "Siz seçtiğimiz bir vekil olarak uyuşturucuyu Uşak ve Banaz'da bitiremediniz" denilmesi üzerine CHP eski Milletvekili Özkan Yalım"3 dönem CHP vekilliği yaptım 12 tane önerge verdim kurumlarla ve müdürlerle konuştum lakin muhalefet olmamızdan dolayı bu iş çözülmedi, çözülemedi. İktidar olsaydık bu illeti ilimizde ve ilçelerimizde kuruturdum" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Banaz İlçe başkanı Enver Aras "Bugün uyuşturucu ile ilgili çok güzel bir geceye geldik lakin gerekli kurumlar bizim kadar duyarlı değilmiş buna üzüldüm. Biz İyi Parti olarak bu illetin karşısında halkımızın yanındayız. Bu geceyi düzenleyen derneğimizin ve kıymetli Başkanı Halil Sarıgöz'ün sonuna kadar yanındayız. Şahsım ve Partim adına kutlar ve teşekkür ederim." dedi

CHP Meclis Üyesi Kürşat Kacargil "Sorunu görmezsek ve sebeplerini doğru tespit etmezsek istediğimiz sonucu alamayız. İlçemizde tehlikeli boyutlara ulaşan bu sorun, maalesef kamu kurumları tarafından yeterince dikkate alınmıyor. Banazlıların kaygısı her geçen gün artıyor. İlçe sakinleri olarak bu canavarı her ortamda gündeme getirme çabamız, STK’larla birlikte sürecek. Yeter ki bu arzumuza kaymakamlık, asayişten sorumlu yetkililer, belediye köstek olacak davranışlarda bulunmasın. Bilgilendirme sportif aktiviteler ve bu organizasyonu kuran yöneten kesimlerle mücadelede Banazlıların yanında olsunlar. Yarınların daha güzel olması için bu çabamızı hep birlikte sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

TOPLANTIYA EV ŞAHİTLİĞİ YAPAN

Doğa Dostu Kırkaltılılar Kulübü Derneği Başkanı Halil Sarıgöz "Bu bin bir zorlukla derlediğimiz geceye gelenlere çok teşekkür ediyorum lakin bu uyuşturucu konusu ile ilgili devletimizin tek bir kurum ve kuruluşun olmaması çok düşündürücü. 2015’ ten beri bu konuyla uğraşıyorum ve devletimizin kurumlarının yanımda olmaması bugün beni ziyadesiyle çok üzdü. Bu kurumlar bugün burada olmayacaksa ne zaman olacaklar?" ifadesini kullandı.