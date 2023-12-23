Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi

Birgün’den İsmail Arı'nın haberine göre, iş için Romanya’ya giden iş insanı Fehmi Öztürk hakkında ihbar yapıldı. İhbar sonucu Türkiye’ye dönen Öztürk’e Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda arama yapıldı.

Öztürk’ün aracında 508 gram kokain 140 gram da esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun arabanın tabanında, egzozun hemen yanına yerleştirildiği görüldü.

KUMPAS KURULDU DEDİ SÜLEYMAN SOYLU’NUN AKRABASININ İSMİNİ VERDİ

Öztürk gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öztürk’ün soruşturması için ise gizlilik kararı alındı.

Bir süre önce 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesine “çöküldüğünü” ifade eden Fehmi Öztürk önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabalarının da “bu işte dahli olduğunu” öne sürdü.

İşte Öztürk’ün açıklaması:

“Yurtdışına giriş çıkışlarımda uzun süredir hakkımda ihbar olduğunu biliyordum. Hatta bunun için mağduriyet dilekçesi dahi verdim. Türkiye’ye bu gelişimde de yine aracımın aranacağını biliyordum. Hayatımda bu ana kadar bir uyuşturucu görmedim ve uyuşturucu kullanmıyorum.

2014 yılında Fırat M. ile ortaklık kurdum. 2017 yılında da ortağım şirketimin içini boşalttı. Aramızda anlaşmazlık çıktı, ben ve oğlum ölümle tehdit edildik. Eski milletvekili Cuma İ. bana şirketimden el çektirtti. Yargı süreci devam ederken şirketimin varlıklarını satmaya başladılar. Tüm bu yaşadıklarım nedeniyle bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. Bana komplo kurabilecek isimler eski milletvekili Cuma İ., önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Abdulkadir I., eski ortağım Fırat M. ve eski futbolcu Tolga T.’dir. Uyuşturucu paketine parmak izi incelemesi yapılması istiyorum.”

SÜLEYMAN SOYLU İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan aracında 800 gram uyuşturucu ile yakalanan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğrafı yayınlandı.

Zorlu'nun Soylu ile fotoğrafını paylaşırken, “Anadolu’nun yiğit ve mert evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikteyiz” dediği de ortaya çıktı.