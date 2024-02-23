Uyuşturucu ile yakalandı. 11 yıllık hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde R.D. isimli şahıs, 48 gr bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 gr metefetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte yakalanmış oldu.
Gözaltına alınan kişi işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı Bafra Adliyesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiş oldu.
Tutuklanan kişi ayrıca kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.