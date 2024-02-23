Uyuşturucu ile yakalandı. 11 yıllık hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ile yakalandı. 11 yıllık hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanırken, daha önceden kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde R.D. isimli şahıs, 48 gr bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 gr metefetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte yakalanmış oldu.

Gözaltına alınan kişi işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı Bafra Adliyesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiş oldu.

Tutuklanan kişi ayrıca kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 83,24 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,24 dolar
RTÜK’ten reklamları daha sıkı denetim kararı Gündem
RTÜK’ten reklamları daha sıkı denetim kararı
ABD 52 yıl sonra Ay’a yeniden indi Dünya
ABD 52 yıl sonra Ay’a yeniden indi
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü Dünya
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi Spor
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi
11 üründe zararlı madde tespit edildi 'Bu markaları alırken bir kez daha düşünün' Gündem
11 üründe zararlı madde tespit edildi 'Bu markaları alırken bir kez daha düşünün'
Yunanistan vatandaşı diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası Gündem
Yunanistan vatandaşı diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası