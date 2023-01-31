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Ali Osman Akat beraat etti. Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanıyordu

Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan L’actone Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, “yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle beraat etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 01:04
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Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat beraat etti

Ali Osman Akat beraat etti. Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanıyordu
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Yurt dışından kargo yoluyla uyuşturucu ithal ettiği iddiasıyla eski Türk- Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve L’actone Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA’nın haberine göre; İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak getirildi. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

5 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Osman Akat, Sarra Chouıekh, Ali Karataş ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan dava açılmışsa da atılı suçu işlediklerine dair yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

Bir süre tutuklu kalan sanıkların hükmün kesinleşmesinin ardından ağır ceza mahkemesine tazminat isteminde bulunabilecekleri de kararda yer aldı. Heyet, tutuklu sanık Süleyman Yekenkunrul hakkında da yeterli delil elde edilemediğinden beraatine ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

25 YIL 3 AY HAPİS VE 262 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık Tevfik Akan Atak'ın ise "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilen kararda, uyuşturucunun miktarı, ele geçiş şekli ve işleniş şekli gözetilerek ithalatı yapılan maddenin kokain olması da dikkate alınarak artırım yapılarak önce 40 yıl 6 ay hapis ve 21 bin gün adli para cezası verdi.

Suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına hizmet ve yardım ettiği ve sabıkasız oluşu, yeniden suç işlemeyeceği yolunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezasına indirim yapılan Atak sonuç olarak 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 262 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Atak'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise hüküm kesinleşinceye kadar devamına hükmetti. Ele geçirilen uyuşturucuların ise müsaderesine karar verildi.

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