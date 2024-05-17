Uyuşturucu karteli avı. Bugüne dek ele geçirilen en büyük miktar

Kaynak: Haber Merkezi
Uyuşturucu karteli avı. Bugüne dek ele geçirilen en büyük miktar
İspanyol polisi, bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu sevkiyatını engelleyerek Güney Amerika'daki büyük bir kartel tarafından yönetilen bir uyuşturucu dağıtım ağını çökerttiklerini aktardı.

İspanya Ulusal Polisi, Sinoala kartelinin diğer Avrupa ülkelerine yasadışı uyuşturucu göndermek amacıyla sahte tabanlı araçlar kullandığını belirtti. Kartelin, İspanya'da yerleşik olduğundan şüphelenen yetkililer, Valencia bölgesinde altı eve baskın gerçekleştirdi ve baskınlar sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerinin konu hakkında yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlar arasında grubun lideri olduğu değerlendirilen bir Meksika vatandaşı ve 3 İspanyol ve 1 Romanyalının da bulunduğu belirtildi. İspanya polisi, 1,8 ton metamfetamin ele geçirildiğini ve bu miktarın ülkede bugüne dek ele geçirilen en büyük miktar olduğunun altını çizdi.

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Polis memuru Antonio Martínez, yapılan operasyonun “bu grubun kökünün kazınması” anlamına geldiğini belirtti ve “Ulusal Polis Teşkilatı olarak Meksika kartellerinin İspanya'da yerleşik olmadığını düşünüyorduk. Ancak, Avrupa'nın diğer bölgelerinde, özellikle de laboratuvarlarına yönelik baskılar nedeniyle, İspanya'da uyuşturucu üretmek için operasyonlar başlatmaya ya da yasadışı laboratuvarlar kurmaya çalıştıklarını görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

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