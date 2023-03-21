Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var

Isparta'da Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ilçe merkezinde bulunan 5 ikamet, 2 iş yeri, 2 depo olarak kullanılan adrese eşzamanlı operasyon yaptı.

Yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli 20 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 13,32 gram uyarıcı madde, 1,56 gram halisinojen madde, 30 tablet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat, 2 adet kumar makinesi, 1 adet FETÖ/PDY’ye ait yasaklı kitap ele geçirildi.

Şüpheli 16 şahsa “uyuşturucu madde kullanma” suçundan işlem yapılarak, 4 şüpheli şahsa ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. (İHA)