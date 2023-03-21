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Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var

Isparta'da uyuşturucu madde kullanımına yönelik, 5 ikamete, 2 iş yerine ve 2 depoya eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:38
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Uyuşturucu kullananlara operasyon

Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var
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Isparta'da Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ilçe merkezinde bulunan 5 ikamet, 2 iş yeri, 2 depo olarak kullanılan adrese eşzamanlı operasyon yaptı.

Yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli 20 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 13,32 gram uyarıcı madde, 1,56 gram halisinojen madde, 30 tablet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat, 2 adet kumar makinesi, 1 adet FETÖ/PDY’ye ait yasaklı kitap ele geçirildi.

Şüpheli 16 şahsa “uyuşturucu madde kullanma” suçundan işlem yapılarak, 4 şüpheli şahsa ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. (İHA)

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