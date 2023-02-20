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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:43
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Uyuşturucu madde ticaretinde 3 kişi yakalandı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Polis Uygulama Noktasında bir aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan G.Ç. Ö.S. ve G.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 212 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 510 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.B. İsimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 

 

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