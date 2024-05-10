Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltı
Ağrı’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ekipleri tarafından Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda bir araçta ve araçta bulunan 3 kişinin üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 38.72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Doğubayazıt Gümrük sahasında bir çekiciye bağlı olan dorsede yapılan aramada 19.66 gram esrar ve 85.57 gram metamfetamin yakalandı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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