﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıp, önlem aldığı belirtildi. (AA)
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıp, önlem aldığı belirtildi. (AA)
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