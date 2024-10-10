Uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1133,43 gram esrar, 2 parça halinde 4,03 gram metamfetamin, 1 parça halinde pamuğa emdirilmiş 8,55 gram sentetik cannabinoid, 1 adet 7,65 çapında silah ve silaha ait 2 adet fişek, 88 adet 9 mm fişek, 12 kalibre 16 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

M.Ö. ve E.A. isimli şahıslara "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece E.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Rafael Nadal tenisi bırakıyor. Resmen açıkladı
Rafael Nadal tenisi bırakıyor. Resmen açıkladı
Pamela Anderson kimdir?
Pamela Anderson kimdir?
Ormanda kaybolan kadın için başlatılan çalışma sonuç verdi
Ormanda kaybolan kadın için başlatılan çalışma sonuç verdi
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek