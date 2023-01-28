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Uyuşturucudan sonra Türkiye bunda da koridor olmuş. Bu defa insan saçı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 13:53
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Uyuşturucudan sonra Türkiye insan saçında da koridor olmuş. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi

Uyuşturucudan sonra Türkiye bunda da koridor olmuş. Bu defa insan saçı
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine takibe alındı.

Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizlerde detaylı aram yapıldı.

Valizlerde toplam 54 kilo ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi.

Kuaförlerde kullanıldığı belirtilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

Saçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. (DHA)

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