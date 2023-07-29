Uyuşturucuları bulan narkotik köpeği 'Pars' böyle poz verdi

Otogarda ve kargo firmasında, araç lastiklerine gizlenmiş 35,5 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda yer alan narkotik köpeği Pars ise yakaladığı uyuşturucuların önünde poz verdi

KAYNAK: DHA
Uyuşturucuları bulan narkotik köpeği 'Pars' böyle poz verdi

Antalya’da polisin düzenlediği operasyonda, şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan emanet bölümünde araç lastiklerine gizlenmiş 31,4 kilo esrar ele geçirildi. Manavgat’ta bir kargo firmasında yapılan aramada da yine araç laskilerine gizlenmiş 4,1 kilogram esrar bulundu. Operasyon sırasında görevini yerine getiren Narkotik köpeği 'Pars' ele geçirilen uyuşturucularla poz verdi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, farklı illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin otobüsle gönderildiğini ve kent genelinde torbacı olarak tabir edilen şüpheliler aracılığıyla satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarının ardından operasyon düzenledi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31,4 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında Manavgat ilçesindeki kargo firmasında yapılan aramada da 4 araç lastiği içerisine 8 paket halinde zulalanmış şekilde daralı 4,1 kilogram esrar bulundu. Operasyonda narkotik köpeği ‘Pars’ da kullanıldı.

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