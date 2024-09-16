Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti. Polis son anda şişkinliği fark etti

Kaynak: DHA
Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti. Polis son anda şişkinliği fark etti

Karaman'da polisin durdurduğu araçtaki Mustafa A.’nın başındaki protez saçın altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa A. ile yanındaki Mehmet Ferit B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği duyumu üzerine harekete geçti. Konya yolunda kontrol noktasında şüphelilerin aracını durduran polis, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulamadı.

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis memurları, kullanılan peruğu da kontrol etmek istedi. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran polisler altından 8 gram metamfetamin çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette götürülerek işlemlere başlanıldı.

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