Uyuşturucuyu soba bacası ve ayakkabılara saklamışlar

Operasyon, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü titiz çalışmaların bir parçası olarak 16 şüphelinin yaşadığı evlere yönelik yapıldı.

Yapılan detaylı aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra 82.36 gram bonzai, 2.93 gram esrar, 2.57 gram toz esrar, 9.04 gram metanfetamin, bir adet sentetik ecza, sekiz kök Hint keneviri, iki adet ruhsatsız tabanca, üç adet şarjör, kırk üç adet mermi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Evlerin her köşesi titizlikle araştırıldı ve narkotik dedektör köpeklerin de katkı sağladığı operasyonda, soba bacasının içine ve ayakkabılara gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulunması dikkat çekti. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam etmektedir.