Uzak Şehir başlıyor! "Yeni sezona bomba gibi hazırız"

Düzenleme: Kaynak: DHA
KANAL D' de izlenme rekoru kıran Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül'de ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cihan karakteriyle ekranlara gelen Ozan Akbaba, yazın yoğun ama verimli geçtiğini söyleyerek, "Dinlenme fırsatı da bulduk. Şimdi bomba gibi yeni sezona hazırız" dedi. Sinem Ünsal ise ekibin yüksek enerjisine dikkat çekerek, "Finali inanılmaz heyecanlı bir yerde bıraktık ve ikinci sezonda daha güzel sürprizler var" ifadelerini kullandı.

'YİNE ŞAŞIRACAK, YİNE GÜLECEKSİNİZ'

Akbaba, ikinci sezon tüyosu vererek "İlk sezonda nelere şaşırdıysanız yine şaşıracaksınız, nelere güldüyseniz yine güleceksiniz." Ünsal da karakterine dair duygularını paylaşarak, "Alya karakterini çok sevdim. Kendimi çok rahat hissettiğim ve çok şey öğrendiğim bir rol oldu" şeklinde konuştu.

'TUTARLI HİKAYE VE SAMİMİ SET DİNAMİĞİ'

Alya karakteriyle beğeni toplayan Ünsal, dizinin başarısının tesadüf olmadığını da vurguladı: Projeye en başından çok özen gösterilmişti. Setin önünde ve arkasında herkes aynı titizlikle çalıştı. Samimiyetimiz, disiplinimiz ve tutarlı hikâyemiz izleyiciye yansıdı. Dizinin kariyerine etkisinden bahseden Akbaba, şöyle konuştu: Harika bir ekip var. Uzak Şehir beklentileri aştı ve aşmaya devam edecek.

'HALKIN TEPKİSİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu da söyleyen Akbaba, izleyicilerin yoğun ilgisinden gurur duyduğunu belirtti:

Herkes izliyor, herkesin bilgisi var. Bu beni çok mutlu etti. Halkın tepkisi çok güzel, gururluyum.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

