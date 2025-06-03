Uzak Şehir sezon finaliyle nefes kesti! Öpüşme sahnesine yorum yağdı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir sezon finaliyle sosyal medyada tt’i oldu. Alya ve Cihan'ın öpüşme sahnesi geceye damgasını vurdu.

SEZON FİNALİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı dizinin son sahnesi adeta nefes kesti. Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri oğlu Deniz'i alarak konağı terk etti ve havaalanına gitti.

Son ana kadar gözleri Cihan'ı arayan Alya, sonunda beklediği sesi duydu. Alya'ya yetişen Cihan, onu ikna etmek için her yolu denedi. Alya'nın kararsızlığı itirafı da beraberinde getirdi:

Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakteri Alya'ya aşkını ilan etti. Cihan Alya'ya; 'Ben sana gül bahçesi vadetmiyorum. Her şey belki daha kötü olacak ama senin buradan gitmeni istemiyorum Alya çünkü ben seni seviyorum' ifadelerini kullandı.

BELİNDEN TUTUP ÖPTÜ

Sahnenin sonunda da Cihan Alya'yı belinden tutup dudaklarından öptü. O sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları 'sonunda beklenen oldu', 'işte aylardır bunu bekliyorduk', 'Senarist rahat uyu harika iş çıkardın', 'Senarist nasıl bir final yaptın böyle aklımız gitti', 'Anlık tüm Türkiye'nin ağzı kulaklarına vardı' gibi yorumlarda bulundu.