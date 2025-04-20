Uzak Şehir'de aşk dolu Reyhani şov! İzleyicilerini mest etti

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'de Deniz Cihan'ın sünnet düğünü diziye renk kattı. Alya ile Cihan'ın "Reyhani'deki neşeli halleri izleyiciler tarafından çok beğenildi. Alya ile Nare'nin şıklığı ise bölüme damga vurdu.

AŞK DOLU REYHANİ ŞOV

Cihan ile Alya'nın Deniz Cihan'ın sünnet düğününde yaptığı reyhani şov izleyicileri resmen büyüledi. Cihan ile Alya'nın yakınlaşması seyirciyi oldukça mutlu etti. Düğün telaşının ardından Cihan'a teşekkür eden Alya'nın Cihan'ın elini ilk kez tutmasıyla aşkı hisseden izleyici, ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.

MARDİN'İN GELENEKSEL OYUNU

Yüzlerce yıllık tarihiyle kültürel zenginliği yaşayan Mardin, sadece taş evleri ve dar sokaklarıyla değil, müziği, dansı ve halk oyunlarıyla da dikkat çekiyor. Reyhani oyunu ise hem mistik havası hem de manevi anlamlarıyla öne çıkan bir gelenek olarak varlığını devam ettiriyor.