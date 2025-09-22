Uzak Şehir’de Cihan’ın İstanbul sürprizi!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kanal D’nin yeni sezonuyla zirvede yer alan Uzak Şehir, bu akşam heyecan dolu bir bölümüyle ekranda olacak. Tanıtımda Cihan ve Alya’nın duygusal anları başlarken, Şahin, Nare’yi Mine konusunda sıkıştırıyor, Cihan’ın İstanbul’a gelişi merak uyandırıyor.

Pazartesi akşamlarının favorisi Uzak Şehir, 2’nci sezonuyla reytingleri kasıp kavurarak başladı. İzleyicilerin her bölümü merakla beklediği dizinin bu akşamki tanıtımı büyük ilgi topladı.

Cihan, Alya’ya duygularını bir kez daha net bir şekilde ifade ederken, Alya’nın oğlunun fotoğrafının yanına Cihan’ın fotoğrafını koyması dikkat çekiyor.

Cihan’ın annesine hesap sorması merak uyandırırken, Şahin, Nare’yi Mine konusunda köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın finalinde Cihan’ın "Aradığımız cevaplar İstanbul’da" sözleri, yaşanacak gelişmeler için heyecanı artırıyor.

DEV KADRO

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor."Uzak Şehir" bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

