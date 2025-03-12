Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor! Tüm dengeler alt üst olacak

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.

ALYA’NIN ANNESİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her bölümüyle izlenme rekorları kıran Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor. Fikriye karakterine güçlü oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse hayat verecek. Fikriye dizideki dengeleri alt üst edecek.

İnci Taneleri dizisini sollayan Uzak Şehir’e karakterleri ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nursel Köse geliyor.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. Köse, öğrenciyken mimarlık kariyerinin yanı sıra oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik gibi farklı sanat dallarıyla da ilgilendi. Ünlü oyuncu Türk ve Alman off tiyatrolarında sahne aldı.

Türkiye’de geniş kitlelerce tanınması, "Paramparça" dizisindeki "Keriman" karakteriyle oldu. Ayrıca "Avlu" (Kudret), "Al Yazmalım" (Maryamhan), "Kötü Yol" (Bedia), "Aldatmak" (Mualla) ve "Uzak Şehir" (Fikriye) gibi dizilerde rol aldı. Sinema kariyerinde ise "7 Avlu", "72. Koğuş", "Kuzu" ve "Die Fremde" gibi yapımlar dikkat çekti. 2013’te "Enkaz" adlı kısa filmi yazıp yönetti.

Nursel Köse, hem Türk hem de Alman yapımlarında yer alarak çok yönlü bir kariyer inşa etti.