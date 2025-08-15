Uzak Şehir’in Pakize'sinin içinden Zeyna çıktı! Meğerse Türkiye ve Avrupa şampiyonuymuş

Uzak Şehir dizisinde Mardinli köylü kızı Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını adeta şoke etti. Meğerse ünlü isim vücut geliştirme branşında milli sporcuymuş. İşte haberin tüm detayları…

Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Güldiken’in vücut geliştirme branşında milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE VE AVRUPA ŞAMPİYONU

Dizideki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu 7 yaşından 20’li yaşlara kadar vücut geliştirme sporuyla ilgilenmiş. Güldiken, 2015 yılında dünya ve Türkiye şampiyonalarında Bikini Fitness kategorisinde elde ettiği birincilik kupalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Spor yaptığı yıllara ait kupa ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan oyuncu için ‘Uzak Şehir’in Zeyna’sı’, ‘Sen neymişsin Pakize’, ‘Pakize’nin içinden Zeyna çıktı’ yorumları yapıldı.