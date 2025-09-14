Uzak Şehir’in yeni sezonundan ilk kareler! Tüm dengeler değişecek

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonu için saatler kala çekimlerden ilk kareler paylaşıldı.

Uzak Şehir hayranları, her biri kendi kitlesini yaratan karakterlerin fotoğraflarının yer aldığı karelerin izinde, yeni sezona dair ipuçlarının peşine düştü.

Cihan ve Alya'nın sezon finali sahnesinin ardından yeni bölümlerde ikili arasında yaşanacaklar büyük heyecan yaratırken, Ecmel'in hapisten çıkışı Alboralar cephesinde tüm dengeleri değiştirecek.

Merak edilen sorular, 15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranında Uzak Şehir'in yeni bölümünde yanıt bulacak.

SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir'in senaryosu Gülizar Irmak'ın imzasını taşıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

