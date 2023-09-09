Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu eşinin evinde aldı

Sultangazi'de, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan koca, kararın bittiği gün eşinin yaşadığı evin önüne gelerek tehditler savurdu.

KAYNAK: DHA
Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu eşinin evinde aldı

Sultangazi'deki olay, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı. Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti. Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı. Uzaklaştırma kararının bittiği gün,Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu. Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.

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