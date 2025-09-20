Uzatmalarda takımını yenilgiden kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.
5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Storm'un şutunda, Denswil meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt topu kornere gönderdi.
14. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
22. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği topu, kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.
52. dakikada ev sahibi ekip Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Ballet'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşturduğu Van de Streek'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
78. dakikada Tuci'nin ceza sahası sol çaprazdan ortasına sağ çaprazda yükselen Ramazan Civelek'in kafayla şutunda, top üstten auta çıktı.
Kayserispor 90+2. dakikada skora denge getirdi. Nurettin Korkmaz'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benes'in gelişine sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan filelere gitti: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 10'a, Kayserispor da puanını 4'e yükseltti.