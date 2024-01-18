Uzay Bakanı Güneş ile Mars'ı karıştırdı. Tüm ülkede alay konusu oldu

Independent'te yer alan habere göre, Tüm İngiltere Uzay Bakanı'nı konuşuyor. Güneş ile Mars'ı, Jüpiter ile Satürn'ü karıştıran bakan ülkede alay konusu oldu.

Kasım ayından bu yana İngiltere'de uzay konularının en tepesindeki isim olan Andrew Griffith, Londra'daki Bilim Müzesi etrafında dolaşırken bir skandala imza attı.

Farklı gezegenlerin ve güneşin yüzeylerinin gösterildiği bir sergide duran Bakan, Güneş'i işaret ederek 'Artık Mars'ımız var' dedi. Müze çalışanlarından biri ise kendisini uyararak işaret ettiği şeyin Güneş olduğunu söyledi.

Aynı Bakan, ekranda gördüğü Jüpiter'e ise Satürn dedi. Kendisini uyaran müze çalışanı ise kendisine gerçeği söyleyerek onun Satürn değil Jüpiter olduğunu söyledi.

Yaptığı hatalar karşısında kendini ifade etmeye çalışan Bakan, 'Ben bir ansiklopedi değilim' dedi.

Kendisine uzayı ziyaret etmek isteyip istemediği sorulan Bakan, 'Uzay büyüleyici bir yer. Uzaya çıkan ilk Bakan olmak da öyle. Ancak uzayı diğer insanlar ziyaret edebilir. Ben ziyaret etmek istemiyorum' yanıtını verdi.